Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı ve biyografisi

04 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:05

Türkiye, 31 Mart günü sandıkta oy verdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar belli oldu. Vatandaşın merak ettikleri arasında ise Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı yer aldı. Game Of Thrones'ta Khaleesi karakterine benzerliği ile sosyal medyada gündem olan Subaşı hakkında...

4 Ocak 1988 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya geldi. 2022 yılı Nisan ile Ocak 2024 aralığında Bilecik belediye başkan vekilliği yaptı. Razgrad, Bulgaristan HC’de doğan Subaşıi 1989 senesinde Bulgaristan Göçü sebebiyle Bilecik'e geldi. İlkokuldan lise eğitimine kadar Bilecik'te yaşadı.

Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü tamamladı ve aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini yapmıştır. Okulunun bitmesinin ardından Türkiye'de mimarlık ofisi açtı.

31 Mart 2019 seçiminde İYİ Parti’nin eski il başkanı Ahmet Gürses ile birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi. İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği gibi görevlerde de yer edindi.

2024 yerel seçimlerinde ise Bilecik Belediye Başkanı seçildi. Berat Subaşı ile evlidir ve 1 kız çocuğu vardır.

Subaşı'nın seçimi kazanmasının ardından ilk sözleri şöyle olmuştu:

"Ben ilk defa bir konuşma yaparken bu kadar zorlandığımı, bu kadar heyecanlandığımı ve duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bu seçimin, bu kalabalığın en güzel yanı tüm siyasi partilerden, halkın her kesiminden oy alabilmek. İşte sizler bunu sandıkta gösterdiniz. Biz beş bin oy farkı attık. Yaklaşık 90 gündür sahalardaydık. Ne mutlu ki kalplere girebilmişiz."