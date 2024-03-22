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Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:21

Bilecik'te deprem mi oldu? 22 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

22 Mart günü Bilecik'te sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede sorularını araştırdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen depremlere ulaşabiliyoruz. Bugün sarsıntı hissedenler ise son depremler listesini araştırıyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bilecik&#039;te deprem mi oldu? 22 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bugün Bilecik'te sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini araştırmaya başladı. 22 Mart günü meydana gelen son depremlere Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla erişebiliyoruz. Bugün deprem olduğunu hissedenler ise Kandilli Rasathanesi son depremlerini araştırmaya başladı.

BİLECİK'TE DEPREM Mİ OLDU?

22 Mart günü Bilecik'te şu an herhangi bir deprem meydana gelmedi. Bilecik'te bugün 05.45'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusunu araştırmıştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün meydana gelen son depremler şöyle:

Bilecik'te deprem mi oldu? 22 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

22 Mart günü meydana gelen son depremlere Kandilli Rasathanesi aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde anlık olarak tüm depremlerin detaylarına ulaşabilmekteyiz.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: TGRT Haber
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