BİM aktüel 19 Ocak 2024 kataloğunda büyük indirim: 7'den 70'e aradığınız her şey burada...
BİM aktüelde 19 Ocak cuma gününe özel indirimler uyguladı. BİM aktüel kataloğu bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Televizyon, mikrodalga fırın, laptop, yazıcı, kulaklık, gibi birçok teknoloji ürünlerinin yanı sıra çalışma masası, düdüklü tencere, blender seti, oyuncak ve eğitici kitaplarıyla 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek ürünler yapılan indirimlerle 19 ocak kataloğunda yerini aldı. İşte 19 Ocak 2024 indirim kataloğu...
Türkiye’nin 81 ilinin her köşesinde mutlaka gördüğüm BİM marketleri aktüel ürünlerine uyguladığı indirimlerle tüketicilerin ilgisini bir hayli çekmeyi başarıyor. Tüketicilerin etiket fiyatlarında uyguladıkları indirim nedeniyle tercih ettikleri BİM marketlerinde 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek ürünleriyle biliniyor. BİM marketlerde indirim çılgınlığı devam ediyor. 19 ocak tarihinde geçerli olan indirim kataloğunda milyonlarca vatandaşın almak istediği ürünlerde etiket fiyatları yarı yarıya indi.
19 OCAK'TA İNDİRİM ÇILGINLIĞI
19 ocakta geçerli olan onlarca üründe uygulanan büyük indirim listesinde televizyon, mikrodalga fırın, laptop, yazıcı, kulaklık, çalışma masası, düdüklü tencere, blender seti, oyuncak ve eğitici kitaplar gibi ürünler bulunuyor.
İşte tek tek BİM aktüel indirimli ürünleri...