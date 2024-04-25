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25 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:09

BİM Aktüel cilt bakım ürünlerindeki indirim için son gün salı! Siyah nokta temizleyici, yüz kaldırma cihazı ve daha fazlası

BİM’de her haftaya özel gerçekleşen dev kampanyalar ilgiyle takip ediliyor. Çeşit çeşit üründe geçerli olan kampanyaların detayları da araştırıldı. 24 Nisan Aktüel arasında Siyah nokta temizleyici, Mikro Akım Yüz Kaldırma Cihazı, yüz silindiri ve Yüz Temizleme Fırçası yer alıyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
BİM Aktüel cilt bakım ürünlerindeki indirim için son gün salı! Siyah nokta temizleyici, yüz kaldırma cihazı ve daha fazlası

Aktüel ürünler vatandaşın yakından takip ettiği kampanyalar arasında yer alırken 24 Nisan itibarıyla cilt bakım ürünlerinde uygulanan indirim heyecanlandırdı.

24 Nisan Çarşamba kataloğunda yer alanlar şöyle:

BİM Aktüel cilt bakım ürünlerindeki indirim için son gün Salı! Siyah nokta temizleyici, Yüz kaldırma cihazı ve daha fazlası - 1. Resim

Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı aktüel katalogunda Mikro Akım Cilt ve Siyah Nokta Temizleyici 3.499 TL

BİM Aktüel cilt bakım ürünlerindeki indirim için son gün Salı! Siyah nokta temizleyici, Yüz kaldırma cihazı ve daha fazlası - 2. Resim

Mikro Akım Yüz Kaldırma Cihazı 3.499 TL

BİM Aktüel cilt bakım ürünlerindeki indirim için son gün Salı! Siyah nokta temizleyici, Yüz kaldırma cihazı ve daha fazlası - 3. Resim

Yüz Temizleme Fırçası 799 TL

BİM Aktüel cilt bakım ürünlerindeki indirim için son gün Salı! Siyah nokta temizleyici, Yüz kaldırma cihazı ve daha fazlası - 4. Resim

Mikro İğne Yüz Silindiri 2.799 TL fiyat ile satışa çıkacak.

BİM Aktüel cilt bakım ürünlerindeki indirim için son gün Salı! Siyah nokta temizleyici, Yüz kaldırma cihazı ve daha fazlası - 5. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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