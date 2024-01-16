BİM marketlerinde indirim için son gün: Yetişen alır! Peynir, süt, yoğurt ve deterjanlarda büyük kampanya...

16 Ocak 2024 11:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:36

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM marketleri şimdilerde Türkiye'nin her köşesinde binlerce mağazasıyla tüketicilerin en çok tercih ettiği marketlerden biri haline geldi. İğneden ipliğe binlerce ürünün yer aldığı BİM marketleri yaptığı indirimlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

10 Ocak'ta başlayan indirimler bugün sonra erecek. Peynir, kaşar peyniri, yoğurt, süt, makarna, pirinç,çamaşır yumuşatıcısı, bulaşık deterjanı, deodorant, tuvalet kağıdı ve şampuan gibi birçok üründe indirim uygulandı. Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı bu ürünlerde yapılan indirimler dışında BİM aktüel ürünleriyle ön plana çıkmayı başardı. Televizyondan telefona, buzdolabından çamaşır makinesine kadar binlerce ürün BİM aktüel kataloğunda yerini alıyor.

ETİKET FİYATLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Gıda sektörünün en önemli mağazalarından biri olan BİM, tüketiciyi indirimleriyle bir hayli sevindiriyor. BİM marketleri tüketicinin temel ihtiyaçlarına yönelik indirimlerini sıklıkla duyuruyor. 10 Ocak'ta yayınlanan indirimler bugün sona erecek. İşte tek tek BİM aktüel indirimli ürünleri...