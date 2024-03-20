Bir Sevdadır Yeşil karakterini Sude Zülal Güler oynuyor

20 Mart 2024 14:36 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:52

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Sevdadır dizisinde Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Mert ve Sinem Uslu gibi oyuncular yer alıyor. Dizide Yeşil Karakterini canlandıran Sude Zülal Güler ise insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok insan Sude Zülal Güler'in hayatını ve kariyerini araştırıyor. İşte Sude Zülal Güler'in hayatı ve kariyeri...

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler, İstanbul'da 25 Ağustos 2001 yılında doğdu. Aslen Makedonya kökenli olan Sude Zülal Güler, Özden Cengiz Anadolu lisesinde okumuştur. Sude Zülal Güler oyunculuk kariyerine 2013 yılında 'Çınar' dizisi ile başladı. Buradaki başarısının ardından Sude Zülal Güler 2018 yapımı 'Kaşif' filmi ile beyazperde de oyunculuğunu sergiledi. Bu yapımların haricinde Sude Zülal Güler 'Mayıs Kralicesi' ve 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' gibi yapımlarda da rol aldı.

SUDE ZÜLAL GÜLER'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELER?

Sude Zülal Güler'in rol aldığı diziler ve filmler şunlardır: