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    • 06 Ocak 2024 16:23 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 16:24

    Bir sigara grubuna daha zam geldi! Artık 60 TL'den satılmaya başlayacak

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: TRHaber

    Sigara gruplarında zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Yeni yıl itibariyle birçok sigara grubu zamlı tarifeye geçmişti. Artık TT ve İmp. Tobacco grubundaki sigaralarda bayilerde zamlı satılmaya başlayacak.

    Bir sigara grubuna daha zam geldi! Artık 60 TL&#039;den satılmaya başlayacak
    Sigara, Zam, 2024, Tekel

    2024 yılına girdiğimiz yılın ilk haftasında sigaraya peş peşe zamlar geliyor. İki sigara grubuna daha zam gelmesiyle birlikte sigara üreticileri zamlı fiyat listelerini bayilere göndermeye başladı. 

    BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ

    Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurarak İmp. Tobacco ve TT'nin zamlı satılacağını duyurdu.

    EN UCUZU 45 TL EN PAHALISI 60 TL OLDU

    Gelen zam ile birlikte TT grubundan en ucuz sigara 45 TL en pahalı sigara ise 56 TL oldu. İmp. Tobacco grubundan ise en ucuz sigara 49 TL en pahalı sigara ise 60 TL'ye satılacak.

    Daha önce de, BAT, P&M, JTI sigara gruplarıda zamlı tarifelerini uygulamaya başlamışlardı.

    Bu köyde sigarayla savaş var!
    Oynat

    Bu köyde sigarayla savaş var!

    Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Avcı köyünde sigaraya karşı başlatılan savaş sonuç vermeye başladı. Dumansız köy olarak bilinen yerleşim yerinde 7’den 70’e vatandaşlar sigarayla mücadele ediyor. Köyde 120 kişiden sigara kullanan sayısı 4’e düştü.

    Haberler>Aktüel>Bir sigara grubuna daha zam geldi! Artık 60 TL'den satılmaya başlayacak
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    SigaraZam2024Tekel
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