Bir sigara grubuna daha zam geldi! Artık 60 TL'den satılmaya başlayacak

06 Ocak 2024 16:23 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 16:24

2024 yılına girdiğimiz yılın ilk haftasında sigaraya peş peşe zamlar geliyor. İki sigara grubuna daha zam gelmesiyle birlikte sigara üreticileri zamlı fiyat listelerini bayilere göndermeye başladı.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurarak İmp. Tobacco ve TT'nin zamlı satılacağını duyurdu.

EN UCUZU 45 TL EN PAHALISI 60 TL OLDU

Gelen zam ile birlikte TT grubundan en ucuz sigara 45 TL en pahalı sigara ise 56 TL oldu. İmp. Tobacco grubundan ise en ucuz sigara 49 TL en pahalı sigara ise 60 TL'ye satılacak.

Daha önce de, BAT, P&M, JTI sigara gruplarıda zamlı tarifelerini uygulamaya başlamışlardı.