Birce Akalay ve Miray Daner'in yer aldığı Kuş Uçuşu'nun 3. sezonu 11 Nisan'da yayınlanacak

15 Mart 2024 13:31 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:32

Birce Akalay ve Miray Daner'in rol aldığı dizide ikilinin karakterlerinin arasındaki mücadele ele alınıyor. Netflix ekranlarında yayınlanan Kuş Uçuşu dizisi 2 sezon yayınlamıştı. 3. sezon tarihinin duyurulmasının ardından ise 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu araştırıldı. Peki,

Kuş Uçuşu 3. sezon yayın tarihi...

KUŞ UÇUŞU 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan Kuş Uçuşu'nun 3. sezon tarihi belli oldu. Sevilen dizi 11 Nisan'da 3. sezon ile izleyicinin karşısına çıkacak.

KUŞ UÇUŞU OYUNCULARI

Dizide yer alan isimler şöyle:

Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Demircan Kaçel, Şifanur Gül, Melih Selçuk ve Defne Kayalar.

KUŞ UÇUŞU NEREDEN İZLENİR?

Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Kuş Uçuşu dizisi Netflix ekranlarında izlenebilecek.