Biyolog ve sinirbilim uzmanı Sinan Canan kimdir? Sinan Canan hayatı ve biyografisi

20 Mart 2024 13:03 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:25

Sinir bilimi ve biyolog olan Sinan Canan televizyon ekranlarında 'Sinan Canan ile Açık Beyin' adlı programın sunuculuğunu yapıyor. Aynı zamanda psikolog olan Sinan Canan kadın-erkek konusunda seyirciler tarafından sorulan sorulara cevap veriyor. İnsanlar Sinan Canan'ın hayatı ve kariyerini merak ediyor. Sinan Canan'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar haberimizde!

SİNAN CANAN KİMDİR?

Sinan Canan Ankara'da 1972 yılında doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Sinan Canan yüksek lisans ve doktorasını ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmıştır. Akademik alanda ilerleyen Sinan Canan birçok üniversitenin tıp fakültelerinde öğretim üyesi olarak kariyeri boyunca görev almıştır.

Sinan Canan 2017 yılında İstanbul'da 'Açık Beyin' adlı bir nörobilim temelli bireysel ve kurumsal eğitim çalışmaları yapan araştırma merkezi kurmuştur. Açık Beyin adlı YouTube kanalında da videolar yayınlayan Sinan Canan aynı zamanda 'Sinan Canan ile Açık Beyin' adlı televizyon programını da yapmaktadır. Sinan Canan aynı zamanda Türkiye Milli Sağlık ve Doğa Bilimleri Derneği'nin (SADE) yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

SİNAN CANAN'IN KİTAPLARI NELERDİR?

Sinan Canan'ın birçok kitapları bulunmaktadır. Bu kitaplar şöyledir:

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler

Değişen Be(y)nim

Unutulacak Şeyler

Beynin Sırları

Dijital Dünyada İnsan Kalmak

Kendimi Keşfediyorum

İFA 1. Kitap: Beden

İFA 2. Kitap: İlişkiler ve Stres

İFA 3. Kitap: Sınırları Aşmak

SİNAN CANAN KAÇ YAŞINDA?

Sinan Canan 1972 yılında doğmuştur. Sinan Canan günümüz itibarıyla 52 yaşındadır.

SİNAN CANAN'IN BABASI KİMDİR?

Sinan Canan'ın babası TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Mustafa Canan'ın. Mustafa Canan'ın Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) kayıtlı 100'den fazla eseri bulunmaktadır.

SİNAN CANAN HANGİ OKULDA ÇALIŞIYOR?

Sinan Canan Üsküdar Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.