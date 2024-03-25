"Bizden Olur Mu?" dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim?

25 Mart 2024 17:12 - Güncelleme : 25 Mart 2024 17:12

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İlk sezonu 10 bölümden oluşan "Bizden Olur Mu?" dizisinin konusu ve oyunları merak ediliyor. Dizinin oyuncuları arasında Sarp Bozkurt, Deniz Işın, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Detaylar haberimizde...

BİZDEN OLUR MU? DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

2022 yılında vizyona girmiş olan dizi Deniz ve Sarp adındaki iki aşkta istediğini bulamayan karaktere odaklanıyor. Sürekli hayal kırıklığı yaşayan karakterler ilişki hakkında tavsiyeler veren bir kitapta çare bulmaya çalışır. Birbirleri ile buluştukları zaman kitapta yazanları uygulamaya çalışırlar. İkisi de kitapta yazanları uygularken komik durumlara düşerler.

BİZDEN OLUR MU? DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle: