Black Mirror 7. sezon duyuruldu: Emmy ödüllü bölümün devamını içerecek

15 Mart 2024 14:32 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:34

Netflix, bilim kurgu temalı sevilen antoloji dizisi Black Mirror'un 7. sezonunu resmen duyurdu. 2019'da yayınlanan 5. sezonun ardından dört yıllık bir ara veren ve geçen yıl 5 bölüm ile geri dönen Black Mirror, yeni sezonda ise 6 bölümü ekranlara taşıyacak.

BLACK MİRROR 7. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix, YouTube hesabından paylaştığı bir video ile Black Mirror 7. sezon için 2025 yılına işaret etti. Net bir tarih vermeyen dijital yayın platformu, dizinin önümüzdeki yıl içerisinde izleyicilerin beğenisine sunulacağını söylemekle yetindi.

"Charlie Brooker imzalı karanlık ve alaycı antoloji dizisi 2025'te yepyeni altı bölümle ekranlara geri dönecek. Üstelik bölümlerden biri, bilim kurgu macera türündeki USS Callister'ın devamı niteliğinde olacak..." notuyla paylaşılan ve Black Mirror'un ikonik introsundan ilham alarak hazırlanan video, şimdiden dizinin hayranlarında merak uyandırdı.

BLACK MİRROR TARİHİNDE İLKE İMZA ATACAK

Black Mirror, antoloji olduğundan bölümler konu bakımından bağımsız ve olay örgüsü birbirleriyle bağlantılı değil. Ancak 7. sezonla birlikte dizinin tarihinde bir ilk yaşanacak; 2017 yılında dördüncü sezonla ekrana gelen USS Callister bölümünün devamı çekilip izleyicilere sunulacak.

Charlie Brooker ve William Bridges tarafından yazılan ve Toby Haynes tarafından yönetilen USS Callister, yetenekli bir programcı ve popüler, çok oyunculu bir çevrim içi oyunun kurucu ortağı olan ve konumunun iş arkadaşları tarafından tanınmamasından dolayı acı çeken Robert Daly'yi konu alıyor.

Daly, hayal kırıklıklarını oyun içinde Star Trek benzeri bir uzay macerasını simüle ederek, iş arkadaşlarının DNA'sını kullanarak onların duyarlı dijital klonlarını oluşturarak gidermeye çalışırken, USS Callister yıldız gemisinin kaptanı olarak görev yapıyor ve iş arkadaşlarına emirler verip onları kendi iradesine göre yönlendirebiliyor, hatta isterse onlara kötü davranabiliyor.

BLACK MİRROR 7. SEZON KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Netflix'in yayınladığı duyurunun ardından Black Mirror 7. sezonun oyuncu kadrosu ve konusu gündeme geldi. Şu anda "USS Callister bölümünün devamını içerecek" bilgisi dışında başka bir detay bulunmuyor. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse, 4. sezonda Douglas Hodge, Rosemarie DeWitt, Jesse Plemons gibi isimler yer almıştı.