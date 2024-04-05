Bolu Tüneli bayram boyunca açık olacak

05 Nisan 2024 19:31 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:49

Türkiye'nin ulaşım ağında kritik bir rol oynayan Bolu Dağı geçişi ve D-100 yolu, bayram tatili süresince sürekli olarak hizmet verecek. Bu önemli geçiş noktalarında alınan tedbirler ve artırılan güvenlik önlemleri ile ilgili detaylar şu şekilde...

BAYRAM BOYUNCA AÇIK OLACAK

Bolu Tüneli ve D-100 yolu, bayram tatili süresince kesintisiz bir şekilde hizmet verecek. İlgili makamlar, herhangi bir değişiklik durumunda vatandaşları güncel duyurularla bilgilendirecek.

EKİPLERİN SAYISI ARTIRILACAK

Bölgede yaşanabilecek olası durumlara karşı önlem alınması adına bayram tatili süresince ekiplerin sayısı artırılacak. Vali Kılıç, "Görevlendirilecek personeli 2 katına çıkartacağız. Kontrol noktalarını bu tatilde artıracağız." açıklamasında bulundu.