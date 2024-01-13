Bolu’nun doğal güzelliklerine ziyaretçi akını!

13 Ocak 2024 16:14 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:14

Tabiat parkları, ekolojik zenginliği ünlü olan Bolu’yu geçtiğimiz yıl 1 milyon 267 bin 596 kişiyi ağırladı. Bolu, Ankara ile İstanbul arasında bulunan yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, geçen yıl doğaseverlerin tercih ettiği uğrak noktalar arasında yer aldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, geçen yıl Yedigöller Milli Parkı'nı 207 bin 824, Abant Gölü Milli Parkı'nı 571 bin 162 ve Gölcük Tabiat Parkı'nı ise 488 bin 610 kişi ziyaret etti.

2022 YILINA GÖRE YÜZDE 10 ARTIŞ YAŞANDI

Bolu'nun doğal güzelliklerini 2023 yılında ziyaret edenlerin sayısı 1 milyon 267 bin 596'a ulaşarak 2022'ye göre yüzde 10 artış yaşanmıştı. Tabiat ve milli parkları ziyaret eden yerli ve yabancı tatilciler, doğa yürüyüşleri ve belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi. Ziyaretçi sayısının bu yıl ise 1,5 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor.