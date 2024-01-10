Borsa güne nasıl başladı? Borsa İstanbul 2024 10 Ocak çarşamba kaç seviyesinden açıldı? BIST 100 endeksi kaç puan?

10 Ocak 2024 10:43 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:02

Borsa İstanbul VİOP aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 8.855,25 puandan girdi. BIST 100 Endeksi, dün günü 82,63 puan düşüşle 7.736,26 puandan tamamlamıştı. Peki borsa güne nasıl başladı? BİST en kazandıran hisseler hangileri oldu?

BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?

Seçimden sonra ekonomi yönetiminin de hızla değişmesiyle yükselen ve değer kazanan Borsa İstanbul, 2024 ilk ayında dalgalı bir seyir izliyor. Borsa İstanbul'da bugün gözler sanayi üretimi verilerine çevrildi. Borsa İstanbul'da bugün şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında 8.855,25 seviyesinden işlem gördü. Peki dün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri?

BORSA İSTANBUL EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

ISKUR, ISATR, SAMAT, HALKB, IHLGM, MARKA, GARFA , YEOTK, KBORU, DITAS dün Borsa İstanbul'da en çok kazandıranlar oldu.

BAGFS, KRTEK, FLAP, ACSEL, EDATA, SNPAM, VKING, VERUS, LUKSK, BINHO ise dün Borsa İstanbul'da kaybettirenleri arasındaydı.