Borsa güne nasıl başladı? Borsa İstanbul 2024 11 Ocak Perşembe kaç seviyesinden açıldı? BIST 100 endeksi kaç puan?

11 Ocak 2024 10:35 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:34

Borsa İstanbul güne 7.905,35 puandan başladı. BIST 100 Endeksi, dün günü yükselişle 7.874,16 puandan kapatmıştı. Peki borsa güne nasıl başladı?

BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?

Seçimden sonra ekonomi yönetiminin de hızla değişmesiyle yükselen ve değer kazanan Borsa İstanbul, 2024 ilk ayında dalgalı bir seyir izliyor. İsrail-Hamas çatışması borsada endeksleri dalgalandırsa da Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetimine dair verdiği güven piyasaları iyileştiriyor.

BİST 100 ENDEKSİ KAÇ SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR?

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 9.058,00 puandan açtı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.046,50 puana yükseldi.