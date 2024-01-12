Borsa güne nasıl başladı? Borsa İstanbul 2024 12 Ocak Cuma kaç seviyesinden açıldı? BIST 100 endeksi kaç puan?

12 Ocak 2024 10:22 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:21

Borsa İstanbul güne 7.854,17 puandan başladı. BIST 100 Endeksi, dün günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 7.895,96 puandan tamamlamıştı. Peki borsa güne nasıl başladı?

BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?

Seçimden sonra ekonomi yönetiminin de hızla değişmesiyle yükselen ve değer kazanan Borsa İstanbul, 2024 ilk ayında dalgalı bir seyir izliyor. ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerle karışık seyirin temel etkeni oldu. Borsa bugün ise güne düşüşle başladı. Peki Borsa İstanbul 2024 12 Ocak Cuma kaç seviyesinden açıldı?

BİST 100 ENDEKSİ KAÇ SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR?

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Borsa yüzde 0,53 değer kaybederek 7.854,17 puana geriledi.Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,64 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık endeksleri oldu.