Borsa güne nasıl başladı? Borsa İstanbul 2024 18 Ocak Perşembe kaç seviyesinden açıldı? BIST 100 endeksi kaç puan?

18 Ocak 2024 10:44 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:43

Borsa İstanbul güne 8.104,04 puandan başladı. BIST 100 Endeksi, dünü düşüşle 8.024,37 puandan kapatmıştı. Peki borsa güne nasıl başladı?

BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?

Seçimden sonra ekonomi yönetiminin de hızla değişmesiyle yükselen ve değer kazanan Borsa İstanbul, 2024 ilk ayında dalgalı bir seyir izliyor. Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetiminde sağladığı güven ve Türkiye'nin kredi notunun iyileşmesi borsayı da hareketlendirdi.. Borsa bugün güne yükselişle başladı. Peki Borsa İstanbul 2024 18 Ocak Perşembe kaç seviyesinden açıldı?

BİST 100 ENDEKSİ KAÇ SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,99 yükselişle 8.104,04 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 2.13 oranında yükselişle 9969 puanda bulunuyor. Sanayi endeksi ise yüzde 0.81 oranında artışla 11975 puan seviyesinde.