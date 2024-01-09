Borsa İstanbul'da son durum ne? En çok artan ve azalan hisse senetleri hangileri? Yabancı Borsaya geldi mi?

09 Ocak 2024 10:51 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:05

Borsa İstanbul’da yükseliş ivmesi başladı mı? Borsa güne yüzde 0,53 yükselişle 7.860,16 puandan başladı. Endekslerde son durum ne oldu? Yabancı borsaya girmeye başladı mı? Borsanın enleri hangi hisseler oldu?

BORSA İSTANBUL GÜNE NASIL BAŞLADI?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 değer kazanarak 7.860,16 puana yükseldi. Dün, alış ağırlık seyreden Borsa İstanbul’da endeks, günü 7.818,89 puanda tamamlamıştı. Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler hangileri oldu?

BORSA İSTANBUL’DA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Borsada bugün ise Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. En fazla kazandıran bankacılık oldu. Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, Owens davası nihai olarak düştüğü duyuruldu. 26 Temmuz 2023’te açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam ediyor. Kararın borsaya etkisi merak ediliyor.

BORSAYA YABANCI GELDİ Mİ?

Borsa İstanbul yeni haftaya iyimser başladı. Yabancı ilgisi ise arttı. Nedeni olarak ise kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Cuma günü Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair yapması beklenen iyimser güncelleme olarak nitelendirildi.