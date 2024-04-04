Borsa Pazartesi günü tam, Salı günü 13.00'e kadar açık olacak

04 Nisan 2024 10:37 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:38

En hayırlı aylardan biri olan Ramazan ayının sona ermesine az bir süre kala Ramazan Bayramı'nda borsanın çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Pazartesi günü tam gün hizmet verirken, 9 Nisan günü 13.00'e kadar açık olacak.

Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bayram boyunca resmi tatil sayılmasından dolayı borsa işleme kapalı olacak.

8 Nisan günü tam gün hizmet verilecektir. İşlem gerçekleştirecek olan vatandaşların 9 Nisan günü 13.00'e kadar işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

İşte BIST, resmi tatil takvimi 2024:

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı 9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı Kapalı 23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Kapalı 16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı Kapalı