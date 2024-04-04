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Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 10:37 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:38

Borsa Pazartesi günü tam, Salı günü 13.00'e kadar açık olacak

Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. 9 Nisan Salı günü arefe olması sebebiyle birçok kuruluş yarım gün hizmet verecek. BIST'te işlem gerçekleştirecek olanlar ise Pazartesi ve Salı günü açık mı değil mi araştırmakta.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Borsa Pazartesi günü tam, Salı günü 13.00&#039;e kadar açık olacak

En hayırlı aylardan biri olan Ramazan ayının sona ermesine az bir süre kala Ramazan Bayramı'nda borsanın çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Pazartesi günü tam gün hizmet verirken, 9 Nisan günü 13.00'e kadar açık olacak.

Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bayram boyunca resmi tatil sayılmasından dolayı borsa işleme kapalı olacak. 

8 Nisan günü tam gün hizmet verilecektir. İşlem gerçekleştirecek olan vatandaşların 9 Nisan günü 13.00'e kadar işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Borsa Pazartesi günü tam, Salı günü 13.00'e kadar açık olacak - 1. Resim

İşte BIST, resmi tatil takvimi 2024:

1 Ocak 2024, PazartesiYeni Yıl TatiliKapalı
9 Nisan 2024, SalıRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-CumaRamazan BayramıKapalı
23 Nisan 2024, SalıUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2024, ÇarşambaEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2024, PazarAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
15 Haziran 2024, CumartesiKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Kapalı
16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-ÇarşambaKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2024, PazartesiDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2024, CumaZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2024, PazartesiCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2024, SalıCumhuriyet BayramıKapalı

Kaynak: TGRT Haber
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