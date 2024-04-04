04 Nisan 2024 10:37 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:38
Borsa Pazartesi günü tam, Salı günü 13.00'e kadar açık olacak
Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. 9 Nisan Salı günü arefe olması sebebiyle birçok kuruluş yarım gün hizmet verecek. BIST'te işlem gerçekleştirecek olanlar ise Pazartesi ve Salı günü açık mı değil mi araştırmakta.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
En hayırlı aylardan biri olan Ramazan ayının sona ermesine az bir süre kala Ramazan Bayramı'nda borsanın çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Pazartesi günü tam gün hizmet verirken, 9 Nisan günü 13.00'e kadar açık olacak.
Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bayram boyunca resmi tatil sayılmasından dolayı borsa işleme kapalı olacak.
8 Nisan günü tam gün hizmet verilecektir. İşlem gerçekleştirecek olan vatandaşların 9 Nisan günü 13.00'e kadar işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
İşte BIST, resmi tatil takvimi 2024:
|1 Ocak 2024, Pazartesi
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|9 Nisan 2024, Salı
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2024, Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2024, Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2024, Pazar
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|15 Haziran 2024, Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Kapalı
|16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2024, Pazartesi
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2024, Cuma
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2024, Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2024, Salı
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı
Kaynak: TGRT Haber