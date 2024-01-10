Borsa saat kaçta açılıyor? 2024 Borsa İstanbul çalışma saatleri! Borsa açılış kapanış saatleri

10 Ocak 2024 09:22 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:21

Borsa İstanbul yatırımcısı borsanın işlem saatlerini araştırıyor. Alım ve satım yapacak vatandaşlar için borsanın çalışma saatleri merak konusu. BİST çalışma saatleri ne? Alış ve satış işleminin gerçekleştirildiği borsa ne zaman açılır?

Borsa İstanbul’u takip eden vatandaşlar açılış ve kapanış işlem saatleri sorguluyor. Piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için 2024 borsalar kaçta açılır, kapanır?

BORSA İSTANBUL SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Alım satım amacıyla devlet denetimi altında işlem yapılan BİST saat kaçta açılıyor? BİST saat kaçta kapanıyor?

Borsanın gün ortası, açılış ve kapanış saatlerini borsa yatırımcıları için derledik. Borsa hafta sonu açık mı?

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Borsa İstanbul'da sabah 09:40 akşam 18:10 arasında seanslar gerçekleşiyor.

Açılış Seansı Emir Toplama: 09:40-09:55

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme: 09:55-10:00

Sürekli İşlem: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirleri: 13:00-13:55

Hisselerin işlem göreceği değer aralığı: 13:55-14:00

Sürekli işlem: 14:00-18:00

Kapanış: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama: 18:01-18:05

Eşleştirme/ Fiyat Belirlem: 18:05-18:07

Borsa İstanbul'da hafta sonu, resmi tatiller ve bayramlarda işlem yapılmaz.