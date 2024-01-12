Borsa saat kaçta işleme açılıyor? 2024 Borsa açılış saatleri kaç? Borsa İstanbul kaçta kapanıyor? BİST açılış - kapanış saatleri...

12 Ocak 2024 08:56 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:05

Borsa İstanbul'da alım-satım yapmak isteyen yatırımcı borsanın işlem saatlerini merak ediyor. İşlem yapacak vatandaşlar için borsanın çalışma saatleri araştırılıyor. BİST çalışma saatleri ne? Alış ve satış işleminin gerçekleştirildiği borsa ne zaman açılır ne zaman kapanır?

Borsa İstanbul’u takip eden yatırımcılar açılış ve kapanış işlem saatleri sorguluyor. Piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için 2024 borsalar kaçta açılır, kapanır?

BORSA SAAT KAÇTA AÇILIR?

Alım satım amacıyla devlet denetimi altında işlem yapılan BİST saat kaçta açılıyor? BİST saat kaçta kapanıyor? Borsanın gün ortası, açılış ve kapanış saatlerini borsa yatırımcıları için derledik. Borsa hafta sonu açık mı?

BORSA İSTANBUL İŞLEM SAATLERİ 2024

Borsa İstanbul'da sabah 09:40 akşam 18:10 arasında seanslar gerçekleşiyor.

09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama

09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem

10.00 – 13.00: Sürekli İşlem

13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası)

13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14.00 – 18.00: Sürekli İşlem

Borsa İstanbul'da hafta sonu, resmi tatiller ve bayramlarda işlem yapılmaz.

Yatırımcılar Borsa İstanbul’la güne başladıktan sonra BIST’in kapanmasının ardından Amerikan borsalarında yatırımlarına devam edebilir.