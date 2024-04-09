BTK Akademi 11 ilde yapay zeka ve oyun geliştirme gibi alanlarda ücretsiz eğitim verecek
BTK Akademi açıklanan bilgilere göre yapay zeka ve oyun geliştirme gibi alanlarda 11 ilde yüz yüze eğitim verecek. Vatandaşlar BTK akademinin hangi illerde eğitim vereceğini araştırıyor. Ayrıca eğitim verilecek olan alanların listesi de merak ediliyor. İşte, detaylar...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) eğitim platformu BTK Akademi tarafından 11 ilde ücretsiz eğitim verileceği açıklandı. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerin hangi illerde verileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca hangi alanlarda eğitim verileceği de merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.
BTK AKADEMİ HANGİ İLLERDE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEK?
BTK Akademi tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara, İstanbul, Aydın, Tokat, Antalya, Karabük, Van, Bitlis, Muş, Mersin ve Kırıkkale illerinde ücretsiz yüz yüze eğitimler verilecek.
BTK AKADEMİ HANGİ ALANLARDA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEK?
Vatandaşlara verilecek olan eğitimler her ilde farklılık gösterecek. Ancak genel olarak siber güvenlik, yapay zeka, uygulama ve oyun geliştirme üzerine olacak. İllere göre verilecek eğitimler ise şöyle:
Ankara
Sızma Testi ve Olay Müdahale Eğitimi
Angular ile Web Uygulama Geliştirme Atölyesi
Temel Seviye Python Programlama
Siber Tehdit Avcılığı ve Olay Müdahale Atölyesi
Temel Seviye Java ile Programlama
Geleceğin Hackerları
İstanbul
Android Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi
Aydın
C# Windows Uygulamaları Eğitimi
Python ile Temel Seviye Yazılım Geliştirme Eğitimi
Tokat
Unreal Engine Oyun Geliştirme Atölyesi
Antalya
İleri Seviye Python ile Makine Öğrenmesi ( Yapay Zeka ) Atölyesi
Karabük Safranbolu
Temel Seviye Arduino Programlama
Van
Yapay Zeka Atölyesi
Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları
Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları
Bitlis
Front-End Web Geliştirme Atölyesi
Muş
Temel Seviye Python Programlama Eğitimi
Mersin
Front -End Web Geliştirme Atölyesi
Kırıkkale
Arduino Uygulamaları ( Temel Seviye) Eğitimleri
BTK AKADEMİ ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların en geç 14 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.