BTK Akademi 11 ilde yapay zeka ve oyun geliştirme gibi alanlarda ücretsiz eğitim verecek

09 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:24

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) eğitim platformu BTK Akademi tarafından 11 ilde ücretsiz eğitim verileceği açıklandı. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerin hangi illerde verileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca hangi alanlarda eğitim verileceği de merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.

BTK AKADEMİ HANGİ İLLERDE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEK?

BTK Akademi tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara, İstanbul, Aydın, Tokat, Antalya, Karabük, Van, Bitlis, Muş, Mersin ve Kırıkkale illerinde ücretsiz yüz yüze eğitimler verilecek.

BTK AKADEMİ HANGİ ALANLARDA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEK?

Vatandaşlara verilecek olan eğitimler her ilde farklılık gösterecek. Ancak genel olarak siber güvenlik, yapay zeka, uygulama ve oyun geliştirme üzerine olacak. İllere göre verilecek eğitimler ise şöyle:

Ankara

Sızma Testi ve Olay Müdahale Eğitimi

Angular ile Web Uygulama Geliştirme Atölyesi

Temel Seviye Python Programlama

Siber Tehdit Avcılığı ve Olay Müdahale Atölyesi

Temel Seviye Java ile Programlama

Geleceğin Hackerları

İstanbul

Android Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi

Aydın

C# Windows Uygulamaları Eğitimi

Python ile Temel Seviye Yazılım Geliştirme Eğitimi

Tokat

Unreal Engine Oyun Geliştirme Atölyesi

Antalya

İleri Seviye Python ile Makine Öğrenmesi ( Yapay Zeka ) Atölyesi

Karabük Safranbolu

Temel Seviye Arduino Programlama

Van

Yapay Zeka Atölyesi

Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları

Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları

Bitlis

Front-End Web Geliştirme Atölyesi

Muş

Temel Seviye Python Programlama Eğitimi

Mersin

Front -End Web Geliştirme Atölyesi

Kırıkkale

Arduino Uygulamaları ( Temel Seviye) Eğitimleri

BTK AKADEMİ ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların en geç 14 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.