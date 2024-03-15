Bu akşam oynanacak olan maçlar ve saatleri || 15 Mart bugünün maç programı

15 Mart 2024 11:28 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:39

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar ise merak konusu oldu. 15 Mart akşamı oynanacak futbol maçları araştırılırken bu akşam hangi maçlar var sorusu da gündemde yer aldı.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

15 Mart günü Süper Lig'de 2 maç oynanacak. Maçlardan biri Pendikspor – İstanbulspor maçı olurken mücadele 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı takip edebilecek. Süper Lig'de bugün oynanacak olan diğer maç ise Fatih Karagümrük – Konyaspor karşılaşması. Maç 20.30'da başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'de ise Gençlerbirliği – Kocaelispor maçı oynanacak. Karşılaşma 20.30'da başlarken TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.

İtalya Serie A'da bugün Empoli – Bologna maçı oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus, CBC Sport, Tivibu Spor 2 ekranlarında yayınlanacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de ise 22.00'da Al Ahli – Al Nassr maçı oynanacak. Maçı takip etmek isteyenler ise TV 8 Buçuk, Exxen ekranlarından izleyebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekimi TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen ekranlarında yayınlanacak ve 14.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin çeyrek finalde muhtemel rakipleri şöyle:

Maccabi Haifa, Lille, Sturm Graz, Lille, Fiorentina, Olimpiakos ve Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Servette, Aston Villa, Ajax, Molde, Club Brugge, Dinamo Zagreb, PAOK.

Çeyrek finalde 1. maçlar 11 Nisan'da olurken, 2. maç ise 18 Nisan 2024’te olacak.