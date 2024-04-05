Bu akşam oynanacak olan maçların programı 5 Nisan

05 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:09

5 Nisan günü Süper Lig'de herhangi bir karşılaşma olmazken günün karşılaşma fikstürü gündemde yer aldı. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında bugün İsviçre ile Türkiye mücadele edecek.

Almanya Bundesliga 2 Ligi'nde ise Hansa Rostock ile Wehen maçı oynanacak. 19.30'da başlarken Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak. Bir diğer maç ise Paderborn ile Hertha Berlin arasında oynanacak.

Almanya Bundesliga'da bugün Eintracht Frankfurt – Werder Bremen karşılaşması yaşanacak. 21.30'da başlayan mücadele Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanıyor.

İtalya Serie A'da Salernitana – Sassuolo maçı oynanırken, Suudi Arabistan Pro Lig'de Damac – Al Nassr mücadelesi oynanacak. 22.00'da başlarken S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Al Khaleej – Al Hilal karşılaşması 22.00'da başlayıp Exxen platformundan izlenebilecek.

Al Ittihad – Al Taawon ise 22.00'da Exxen ekranlarında yayınlanıyor.