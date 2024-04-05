Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Bu akşam oynanacak olan maçların programı 5 Nisan
05 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:09

Bu akşam oynanacak olan maçların programı 5 Nisan

Süper Lig'de futbol heyecanı son hızıyla devam ederken futbolseverler bugün maç var mı merak ediyor. Dün akşam Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken maç programı da araştırılıyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bu akşam oynanacak olan maçların programı 5 Nisan

5 Nisan günü Süper Lig'de herhangi bir karşılaşma olmazken günün karşılaşma fikstürü gündemde yer aldı. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında bugün İsviçre ile Türkiye mücadele edecek.

Almanya Bundesliga 2 Ligi'nde ise Hansa Rostock ile Wehen maçı oynanacak. 19.30'da başlarken Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak. Bir diğer maç ise Paderborn ile Hertha Berlin arasında oynanacak. 

Almanya Bundesliga'da bugün Eintracht Frankfurt – Werder Bremen karşılaşması yaşanacak. 21.30'da başlayan mücadele Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanıyor.

Bu akşam oynanacak olan maçların programı 5 Nisan - 1. Resim

İtalya Serie A'da Salernitana – Sassuolo maçı oynanırken, Suudi Arabistan Pro Lig'de Damac – Al Nassr mücadelesi oynanacak. 22.00'da başlarken S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Al Khaleej – Al Hilal karşılaşması 22.00'da başlayıp Exxen platformundan izlenebilecek.

Al Ittihad – Al Taawon ise 22.00'da Exxen ekranlarında yayınlanıyor.

Kaynak: TGRT Haber
Seçimde emekli ihtilafı! Erdoğan sordu, Şimşek’ten olumsuz yanıt geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...