Bu akşam oynanacak olan maçların programı 5 Nisan
Süper Lig'de futbol heyecanı son hızıyla devam ederken futbolseverler bugün maç var mı merak ediyor. Dün akşam Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken maç programı da araştırılıyor.
5 Nisan günü Süper Lig'de herhangi bir karşılaşma olmazken günün karşılaşma fikstürü gündemde yer aldı. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında bugün İsviçre ile Türkiye mücadele edecek.
Almanya Bundesliga 2 Ligi'nde ise Hansa Rostock ile Wehen maçı oynanacak. 19.30'da başlarken Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak. Bir diğer maç ise Paderborn ile Hertha Berlin arasında oynanacak.
Almanya Bundesliga'da bugün Eintracht Frankfurt – Werder Bremen karşılaşması yaşanacak. 21.30'da başlayan mücadele Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanıyor.
İtalya Serie A'da Salernitana – Sassuolo maçı oynanırken, Suudi Arabistan Pro Lig'de Damac – Al Nassr mücadelesi oynanacak. 22.00'da başlarken S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.
Al Khaleej – Al Hilal karşılaşması 22.00'da başlayıp Exxen platformundan izlenebilecek.
Al Ittihad – Al Taawon ise 22.00'da Exxen ekranlarında yayınlanıyor.