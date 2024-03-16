Bu akşamki diziler neler? 16 Mart 2024 bugün kanallarda ne var?
Bugün hangi diziler var, sorusu TV izleyicisi tarafından sorgulanıyor. 16 Mart TV yayın akışı merak konusu oldu. TV bugün hangi dizi var? 16 Mart 2024 TV'de neler var? Bugün TV'de hangi programlar var? 16 Mart Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alan diziler ve programları derledik. İşte detaylar.
Bugün televizyonda hangi programlar var, diye merak edenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Televizyonda bugün yayınlanacak dizilerin listesi sorgulanıyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?
BUGÜN TV'DE NE VAR?
TV yayın akışını merak eden izleyiciler Google'a “Bugün TV’de ne var? diye sormaya başladı. Aramalarla yayın akışı sorgulayan izleyiciler için 16 Mart Cumartesi TV yayın akışını listeledik. Bugün televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak edenler TRT, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8’in resmi sitelerinde yayınlanan akışları takip ediyor. İşte TV yayın akışı 16 Mart 2024...
ATV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:18 Hikayelerle 40 Hadis
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Aldatmak
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
18:50 atv Ana Haber
19:05 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:58 Hikayelerle 40 Hadis
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ
02:30 Poyraz Karayel
03:45 M. Fatih Çıtakla Sahur Vakti
05:50 Ardanın Ramazan Mutfağı
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ardanın Ramazan Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 İnci Taneleri
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Yeni Gelin
08:00 Fatoş Sokakların Meleği
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:45 Söz
06:15 Erkenci Kuş
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Müge ile TV Dergisi
11:45 Yan Oda
13:45 Ömer
16:00 Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yan Oda
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
03:00 Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
04:10 Sahur Bereketi
05:50 Kuran-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:20 Kül Masalı
13:00 Kara Ağaç Destanı
16:30 Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
18:15 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
01:30 Zuhal Topalla Yemekteyiz
04:00 Oynat Bakalım
05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
06:00 Dizi
06:30 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024