Bu akşamki diziler neler? 16 Mart 2024 bugün kanallarda ne var?

16 Mart 2024 12:25 - Güncelleme : 16 Mart 2024 12:24

Bugün televizyonda hangi programlar var, diye merak edenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Televizyonda bugün yayınlanacak dizilerin listesi sorgulanıyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TV yayın akışını merak eden izleyiciler Google'a “Bugün TV’de ne var? diye sormaya başladı. Aramalarla yayın akışı sorgulayan izleyiciler için 16 Mart Cumartesi TV yayın akışını listeledik. Bugün televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak edenler TRT, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8’in resmi sitelerinde yayınlanan akışları takip ediyor. İşte TV yayın akışı 16 Mart 2024...

ATV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:18 Hikayelerle 40 Hadis

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Aldatmak

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

18:50 atv Ana Haber

19:05 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:58 Hikayelerle 40 Hadis

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ

02:30 Poyraz Karayel

03:45 M. Fatih Çıtakla Sahur Vakti

05:50 Ardanın Ramazan Mutfağı

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ardanın Ramazan Mutfağı

13:45 Yargı

16:00 İnci Taneleri

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

08:00 Fatoş Sokakların Meleği

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:00 Bahar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:45 Söz

06:15 Erkenci Kuş

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Müge ile TV Dergisi

11:45 Yan Oda

13:45 Ömer

16:00 Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yan Oda

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

03:00 Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması

04:10 Sahur Bereketi

05:50 Kuran-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:20 Kül Masalı

13:00 Kara Ağaç Destanı

16:30 Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması

18:15 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

01:30 Zuhal Topalla Yemekteyiz

04:00 Oynat Bakalım

05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

06:00 Dizi

06:30 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024