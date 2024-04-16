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16 Nisan 2024 20:29 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 20:35

Bu haftanın hisseleri | Halka arz takvimi 2024

SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketlerin neler olduğu merak edilirken kaç lot vereceği ve katılım endeksine uygunluğu araştırıldı. İşte 16 Nisan haftası halka arz olacak olan şirketler!

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bu haftanın hisseleri | Halka arz takvimi 2024

Bu hafta halka arz var mı sorusu gündemde yer alıyor. En son Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın başvurusu onaylandı. Vatandaşlar ise bu haftanın hisselerinin listesini araştırıyor.

16 Nisan haftası başvurusu onaylanan herhangi bir firma bulunmuyor.

Rönesans Gayrimenkul, 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

135 TL'den halka arz olacak ve eşit dağıtım yapacak.

Katılım endeksine uygun değildir ve pay talebi için T1 - T2 bakiyeleri kullanılamıyor. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alma işlemleri tamamlanacak.

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Lot miktarı henüz belli olmamakla beraber olası miktar şöyle:

2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL

4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

Kaynak: TGRT Haber
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