Bu haftanın yeni halka arzları 2024 || Mart halka arz listesi

21 Mart 2024 14:49 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:55

Odine Solutions, 13-14-14 Mart tarihlerinde talep topladıktan sonra 21 Mart tarihinde borsada işlem görmeye başladı. 30 TL hisse fiyatı olan ODINE halka arzının ardından bu hafta yeni halka arz olup olmadığı da merak konusu oldu. Vatandaşlar halka arz listesini araştırırken bugünün halka arz takvimini de araştırdı. Detaylar...

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?

18-14 Mart haftasında yeni halka arz olan şirket bulunmuyor. En son SPK tarafından Odine Solutions halka arzının başvurusu onaylanmıştı ve talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görmeye başladı.

ODİNE SOLUTİONS HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arzın sonuçları açıklandı. KAP'ta yer alan bilgiler şöyle:

"ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin (“Odine”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 44.200.000TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.326.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.259.363 yatırımcıdan, halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların 6,13 katına denk gelen 270.773.021 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,69 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 3,03 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

ODİNE SOLUTİONS NE KADAR?

Halka arzın hisse fiyatı 30 TL olarak açıklandı.