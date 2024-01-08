08 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:06
Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Çevremizde bilinen renkler dışında bilinmeyen ya da adı az duyulmuş renkler de bulunmaktadır. Her rengin insanda uyandırdığı duygu ve psikolojik etkisi farklı olabilmektedir. İşte keşfedilmemiş ya da adı az duyulan o renklere örnek!
Renkler hayatın ayrılmaz parçalarından biridir. Her nesnenin bir rengi vardır. Daha önce adı duyulmamış, olağanüstü renkler de bulunmaktadır. Hepsinin de insanda uyandırdığı hissiyat bambaşkadır. İşte o renkler ve anlamları…
AZ BİLİNEN RENKLER VE ANLAMLARI
- Celeste Rengi; gökyüzünün ve denizin narin mavisi olarak bilinir. Huzur verici ve ferahlatıcı bir etkisi vardır.
- Cyan Rengi; Mavi ve yeşilin birleşimini temsil ederek dinamik ve modern bir ortamlar oluşturur.
- Cam Göbeği Rengi; berraklık ve hafiflik hissi vermektedir. Saf camın rengini yansıtarak modern ve ferah bir ortamlar ortaya çıkarır.
- Füme Rengi; duman renginde olan ve gri tonunda olan bir renktir. Halk arasında ise koyu gri veya duman rengi olarak bilinmektedir.
- Siklamen Rengi; Pembenin bir tonudur. Canlılık ve enerji hissi vermek için kullanılır.
- Somon Rengi; Yumuşak ve sıcak bir tondur. Denizin ve yazın enerjisini verir.
- Kehribar Rengi; turuncu ve kahverenginin karışımı olarak bilinir.
- Mercan Rengi; sıcak ve canlı bir tonudur. Denizin ve yazın enerjisi ile bağdaştırılır.
- Sedef Rengi; Sedef, incinin canlı, parlak ve değişken renklerini yansıtan narin bir tondur.
- Taba Rengi; Sıcak ve doğal bir tonudur.
- Titan Beyazı Rengi; Nötr ve saf bir beyaz tonudur. Sadelik hissi vermek için bu renk tercih edilir.