Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 08 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:06

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

    Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER

    Çevremizde bilinen renkler dışında bilinmeyen ya da adı az duyulmuş renkler de bulunmaktadır. Her rengin insanda uyandırdığı duygu ve psikolojik etkisi farklı olabilmektedir. İşte keşfedilmemiş ya da adı az duyulan o renklere örnek!

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları
    Renk, Kehribar

    Renkler hayatın ayrılmaz parçalarından biridir. Her nesnenin bir rengi vardır. Daha önce adı duyulmamış, olağanüstü renkler de bulunmaktadır. Hepsinin de insanda uyandırdığı hissiyat bambaşkadır.  İşte o renkler ve anlamları…

    AZ BİLİNEN RENKLER VE ANLAMLARI

    • Celeste Rengi; gökyüzünün ve denizin narin mavisi olarak bilinir. Huzur verici ve ferahlatıcı bir etkisi vardır.

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

    • Cyan Rengi; Mavi ve yeşilin birleşimini temsil ederek dinamik ve modern bir ortamlar oluşturur.

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

    • Cam Göbeği Rengi; berraklık ve hafiflik hissi vermektedir. Saf camın rengini yansıtarak modern ve ferah bir ortamlar ortaya çıkarır.

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

    • Füme Rengi; duman renginde olan ve gri tonunda olan bir renktir. Halk arasında ise koyu gri veya duman rengi olarak bilinmektedir.

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

    • Siklamen Rengi; Pembenin bir tonudur. Canlılık ve enerji hissi vermek için kullanılır.

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

    • Somon Rengi; Yumuşak ve sıcak bir tondur. Denizin ve yazın enerjisini verir.

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

    • Kehribar Rengi; turuncu ve kahverenginin karışımı olarak bilinir.

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

    • Mercan Rengi; sıcak ve canlı bir tonudur. Denizin ve yazın enerjisi ile bağdaştırılır.

    Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

    • Sedef Rengi; Sedef, incinin canlı, parlak ve değişken renklerini yansıtan narin bir tondur.
    • Taba Rengi; Sıcak ve doğal bir tonudur.
    • Titan Beyazı Rengi; Nötr ve saf bir beyaz tonudur. Sadelik hissi vermek için bu renk tercih edilir.

    Haberler>Aktüel>Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları
    Etiketler
    renkkehribar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...