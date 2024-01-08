Bu renklere hayran kalacaksınız! Az bilinen renkler ve anlamları

08 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:06

Renkler hayatın ayrılmaz parçalarından biridir. Her nesnenin bir rengi vardır. Daha önce adı duyulmamış, olağanüstü renkler de bulunmaktadır. Hepsinin de insanda uyandırdığı hissiyat bambaşkadır. İşte o renkler ve anlamları…

AZ BİLİNEN RENKLER VE ANLAMLARI

Celeste Rengi; gökyüzünün ve denizin narin mavisi olarak bilinir. Huzur verici ve ferahlatıcı bir etkisi vardır.

Cyan Rengi; Mavi ve yeşilin birleşimini temsil ederek dinamik ve modern bir ortamlar oluşturur.

Cam Göbeği Rengi; berraklık ve hafiflik hissi vermektedir. Saf camın rengini yansıtarak modern ve ferah bir ortamlar ortaya çıkarır.

Füme Rengi; duman renginde olan ve gri tonunda olan bir renktir. Halk arasında ise koyu gri veya duman rengi olarak bilinmektedir.

Siklamen Rengi; Pembenin bir tonudur. Canlılık ve enerji hissi vermek için kullanılır.

Somon Rengi; Yumuşak ve sıcak bir tondur. Denizin ve yazın enerjisini verir.

Kehribar Rengi; turuncu ve kahverenginin karışımı olarak bilinir.

Mercan Rengi; sıcak ve canlı bir tonudur. Denizin ve yazın enerjisi ile bağdaştırılır.