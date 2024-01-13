Tgrt Haber
13 Ocak 2024 11:05 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:17

Bu testi yalnızca dahiler çözebilir! Farklı portakalı 7 saniyede bulun

Optik illüzyonlu bu zeka testini sadece dahiler çözebiliyor. Bu gibi testlerde amaç farklı nesneyi mümkün olan en kısa sürede ayırt etmektir. Resimdeki birçok gülen portakal arasından farklı olan portakalı 7 saniyede bulmak için bir dahi olmak gerekiyor.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
Bu testi yalnızca dahiler çözebilir! Farklı portakalı 7 saniyede bulun
Optik İllüzyon, İq Testi, Zeka Testi

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi ölçen bu zeka bulmacasında bir sayfa dolusu gülen portakal bulunuyor. Birbirinin tıpatıp aynısı olan gülen portakallardan biri diğerlerinden farklı.

Sizlerden istenen ise farklı gülen portakalı 7 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki birçok portakal arasından farklı gülen portakalı 7 saniyede buluyor. 

Bu testi yalnızca dahiler çözebilir! Farklı portakalı 7 saniyede bulun

Resimdeki farklı nesneyi 7 saniyelik süre içerisinde bulmayı başaranlar gerçek dahi olabilir. Bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor. Eğer resimdeki farklı gülen portakalı 7 saniyede bulamadıysanız üzelmeyin. Sorunun doğru yanıtı haberimizin devamında sizleri bekliyor.

DİKKATLİCE İNCELEMENİZ GEREKİYOR

Resme çok dikkatli şekilde bakarsanız portakallardan birinin diğerlerine göre biraz daha farklı yapıda olduğunu fark edeceksiniz. Bu farkı anlamak için detayları dikkatlice incelemeniz gerekiyor.

Bir zeka bulmacası olan bu görselde farklı nesneyi bulmak için detayları dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Resimdeki farklı nesneyi sadece yüksek IQ'su olanlar buluyor. Eğer sizlerde ilk bakışta bu resimdeki farklı nesneyi bulmayı başardıysanız o halde görsel zekanız ve bilişsel yetenekleriniz gelişmiş demektir. 

7 saniyede sonuca ulaşamayanlar için doğru yanıt aşağıda...

Bu testi yalnızca dahiler çözebilir! Farklı portakalı 7 saniyede bulun



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