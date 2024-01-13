Bu testi yalnızca dahiler çözebilir! Farklı portakalı 7 saniyede bulun

13 Ocak 2024 11:05 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:17

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi ölçen bu zeka bulmacasında bir sayfa dolusu gülen portakal bulunuyor. Birbirinin tıpatıp aynısı olan gülen portakallardan biri diğerlerinden farklı.

Sizlerden istenen ise farklı gülen portakalı 7 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki birçok portakal arasından farklı gülen portakalı 7 saniyede buluyor.

Resimdeki farklı nesneyi 7 saniyelik süre içerisinde bulmayı başaranlar gerçek dahi olabilir. Bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor. Eğer resimdeki farklı gülen portakalı 7 saniyede bulamadıysanız üzelmeyin. Sorunun doğru yanıtı haberimizin devamında sizleri bekliyor.

DİKKATLİCE İNCELEMENİZ GEREKİYOR

Resme çok dikkatli şekilde bakarsanız portakallardan birinin diğerlerine göre biraz daha farklı yapıda olduğunu fark edeceksiniz. Bu farkı anlamak için detayları dikkatlice incelemeniz gerekiyor.

Bir zeka bulmacası olan bu görselde farklı nesneyi bulmak için detayları dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Resimdeki farklı nesneyi sadece yüksek IQ'su olanlar buluyor. Eğer sizlerde ilk bakışta bu resimdeki farklı nesneyi bulmayı başardıysanız o halde görsel zekanız ve bilişsel yetenekleriniz gelişmiş demektir.

7 saniyede sonuca ulaşamayanlar için doğru yanıt aşağıda...







