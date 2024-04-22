Borsa bugün (22 Nisan) tam gün hizmet veriyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar bugün borsa açık mı merak edilirken yarım gün mü sorusu da araştırmaya başladı. İşlem gerçekleştirecek olanların gündeminde yer alan borsa çalışma saatleri haberimizdedir.
23 Nisan'a bir gün kala Borsa İstanbul'un Pazartesi günü hizmet verip vermeyeceği araştırılanlar arasında yer alıyor. Resmi tatil sebebiyle çoğu kurum tatil yapacak. Detaylar...
Borsa, 22 Nisan Pazartesi günü tam gün olarak hizmet verirken, Salı günü kapalı olacaktır.
09:40'ta açılır ve 18:10'da kapanmaktadır.
23 Nisan günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verilirken hastane, sağlık ocağı, banka gibi resmi kurumlar kapalı olacak.
2024 resmi tatiller takvimi ise şöyle:
1 Ocak Yılbaşı
9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
10 Nisan Ramazan Bayramı
11 Nisan Ramazan Bayramı
12 Nisan Ramazan Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı
17 Haziran Kurban Bayramı
18 Haziran Kurban Bayramı
19 Haziran Kurban Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi