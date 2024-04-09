Bugün 22.00'da Arsenal - Bayern Münih karşılaşması oynanacak

09 Nisan 2024 21:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:18

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu

Futbolseverlerin gündeminde 9 Nisan akşamı oynanacak olan mücadelelerin saat kaçta başladığı yer aldı. Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken 2 mücadele yaşanacak.

Real Madrid ile Manchester City'nin mücadelesi 22.00'da başlarken CBC Sport, Exxen ekranlarında yayınlanacak.

Arsenal – Bayern Münih maçı da 22.00'da oynanacak ve TV 8 Buçuk, Exxen'de futbolseverler ile buluşacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün Süper Kupa sevklerini açıkladı. Yapılan açıklama şöyle oldu:

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.