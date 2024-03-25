Bugün Ay tutulması mı var, saat kaçta? (25 Mart)

25 Mart 2024 11:11 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:14

Ay tutulması sonrası kılınacak olan Husuf namazı ne zaman, nasıl kılınır?

Ay tutulması sonrası kılınacak olan Husuf namazı ne zaman, nasıl kılınır?

Bugün meydana gelen ay tutulmasının ardından ne zaman, saat kaçta olacağı araştırılmaya başlandı. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi olan bu gök olayı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. Tutulmalar dolunay zamanlarında olmaktadır.

BUGÜN AY TUTULMASI MI VAR?

25 Mart günü tutulma yaşanacak ve yarı gölgeli olacak. Türkiye'den görülmeyecek ve bugün 10.00 itibarıyla başladı.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bugün meydana gelen tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan görülecektir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın endi yörüngesinde dolaşırken Dünya'nın gölgesine girmesi ay tutulmasıdır. Dünya'nın gölgesine girmesinin ardından Güneş'ten aldığı ışığı kaybeder. 50 dakika civarında sürmektedir. Dünya'nın etrafında kırılan ışıklar sonucunda kırmızı renk yansır ve Ay'ın rengi bakır rengine döner. Böylece tutulma gerçekleşir.