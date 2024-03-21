Bugün başlayan seçim yasakları neyi kapsıyor, neler 2024?

21 Mart 2024 10:02 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:09

31 Mart yerel seçimlerine 9 gün kala bazı seçim yasakları ve propaganda serbestliği başladı. Yasakları neyin kapsadığı merak konusu olurken ne zaman biteceği de gündemde yer aldı. Yerel seçim sürecinde kamu hizmetinin görüldüğü binalar, mabetler, tesislerde ve ilçe seçim kurulunca belirlenen meydanlar dışında halka sözlü propaganda yapılması yasak olacaktır. İşte 2024 yerel seçim yasakları hakkında...

SEÇİM YASAKLARI NEYİ KAPSIYOR 2024?

Yerel seçim yasakları bugün itibarıyla başladı. 2024 yerel seçim yasakları arasında yer alan maddeler şöyle:

Yasak döneminde siyasi partiler ve bağımsız adaylar seçim propaganda döneminin sona ermesine kadar basında ilan, reklam veya internet üzerinden sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim sürecinde mabetler, kamu hizmeti verilen binalar, tesisler ve ilçe seçim kurullarının belirlediği meydanlar dışında sözlü propaganda yapılmayacak.

Açık alanlarda güneşin batmasına müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacaktır.

Vatandaşların posta adreslerine gönderilecek mesajlar veya telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndererek propaganda yapılması yasak olacak. Siyasi partiler kendi üyeleri ile sesli, görüntülü veya mesaj üzerinden görüşebilecektir.

Seçim gününden önceki 10 gün içerisinde yazılı, sözlü, basın ve yayın araçları aracılığıyla kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler bir siyasi partinin lehinde veya aleyhinde dağıtılmayacak.

Bakanlar ile milletvekillerinin yurt içindeki seçim propagandası ve ziyaretleri, makam araçları ya da hizmet amaçlı tahsis edilen araçlarla yapılmayacak. Gezilerde, karşılama ve uğurlama törenleri yasak olurken resmi ziyafet de verilmeyecek.

Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandalarında memurlar katılmayacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NEDİR?

Seçim gününde içki satışı ve içilmesi yasak olacaktır. Seçim gününde eğlence mekanları oy verme sürecinde kapalı olacak ve sadece yemek servisi yapılacaktır.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçlarına dair haber, tahmin ve yorum yapması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne çekebilecek.

YEREL SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI MI?

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart itibarıyla başladı. Yasaklar 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

31 MART YEREL SEÇİMİNE KAÇ GÜN KALDI?

31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçime bugün itibarıyla 9 gün kaldı. Türkiye'nin gündeminde yer alan yerel seçime az bir süre kala seçim çalışmaları da devam ediyor.