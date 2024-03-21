Bugün en son meydana gelen depremler || 21 Mart Kandilli Rasathanesi deprem listesi

21 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:22

Çankırı'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Çankırı'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika! Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Akdeniz'de korkutan deprem

Son dakika! Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Akdeniz'de korkutan deprem

21 Mart günü meydana gelen tüm depremlerin detaylarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri aracılığıyla ulaşıyoruz. Gün içerisinde sarsıntı hissedenler ise az önce deprem mi oldu, nerede sorularını araştırmaya başladı. AFAD son depremler listesi ve bugün meydana gelen son depremler...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

21 Mart günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi verilerine göre şöyle:

21 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

21 Mart günü meydana gelen depremlerin kaç şiddetinde olduğunu Kandilli Rasathanesi sayesinde ulaşabiliyoruz. Vatandaşların araştırdığı az önce deprem mi oldu sorusunun cevabına ise Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla ulaşıyoruz.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD DEPREM LİSTESİ 21 MART PERŞEMBE

Bugün meydana gelen tüm depremlerin detaylarına AFAD son depremler listesinden ulaşabiliyoruz. 21 Mart günü sarsıntı hissedilmesinin ardından ise AFAD son depremler verileri araştırılıyor.