Bugün en son meydana gelen depremler || 21 Mart Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Az önce sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu araştırıyor. 21 Mart günü meydana gelen depremlerin şiddeti, yeri ve saati merak edilirken Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen son depremlerin bilgilerine ulaşabiliyoruz. Bugün Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Peki, Az önce deprem mi oldu?
21 Mart günü meydana gelen tüm depremlerin detaylarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri aracılığıyla ulaşıyoruz. Gün içerisinde sarsıntı hissedenler ise az önce deprem mi oldu, nerede sorularını araştırmaya başladı. AFAD son depremler listesi ve bugün meydana gelen son depremler...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
21 Mart günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi verilerine göre şöyle:
21 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
21 Mart günü meydana gelen depremlerin kaç şiddetinde olduğunu Kandilli Rasathanesi sayesinde ulaşabiliyoruz. Vatandaşların araştırdığı az önce deprem mi oldu sorusunun cevabına ise Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla ulaşıyoruz.
AFAD DEPREM LİSTESİ 21 MART PERŞEMBE
Bugün meydana gelen tüm depremlerin detaylarına AFAD son depremler listesinden ulaşabiliyoruz. 21 Mart günü sarsıntı hissedilmesinin ardından ise AFAD son depremler verileri araştırılıyor.