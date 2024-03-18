Bugün halka arz olacak şirketler || 2024 yaklaşan halka arzlar takvimi

18 Mart 2024 10:18 - Güncelleme : 18 Mart 2024 10:27

SPK tarafından başvurusu onaylanan halka arzların neler olduğu merak konusu oldu. 2024 Mart ayının halka arz takvimi de gündemde yer alırken bugün halka arz var mı sorusu da araştırıldı. En son Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arz olmuştu. Halka arz takvimi 2024...

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

18-24 Mart haftasında halka arz olacak yeni bir şirket henüz duyurulmadı. En son Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arzı onaylanmıştı. ODINE, 13-14-15 Mart tarihlerinde 30 TL'den halka arz oldu.

ODİNE SOLUTİONS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

ODINE halka arzı katılım endeksine uygun değildir.

ODİNE SOLUTİONS HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz 13-14-15 Mart tarihlerinde talep toplamıştı. Halka arzın kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi bekleniyor.

ODİNE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz sonuçları henüz açıklanmadı fakat verilmesi beklenen lot miktarları şöyle:

2 milyon katılım: 13 lot (390 TL)

2,3 milyon katılım: 12 lot (360 TL)

2,6 milyon katılım: 10 lot (300 TL)

3 milyon katılım: 9 lot (270 TL)

3,3 milyon katılım: 8 lot (240 TL)

3,6 milyon katılım: 7 lot (210 TL)

4,2 milyon katılım: 6 lot (180 TL)

4,9 milyon katılım: 5 lot (150 TL)

ODİNE SOLUTİONS HİSSE KODU

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arzının hisse kodu ODINE olarak açıklandı.