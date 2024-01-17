Bugün hangi diziler var? 17 Ocak Çarşamba TV Yayın Akışı... TV İzle
Bugün kanallarda ne var? TRT, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8 ekranlarında bugün ne var? 17 Ocak Çarşamba günü TV yayın akışında yer alan program ve dizileri sizler için derledik... İşte detaylar
17 Ocak Çarşamba günü televizyon yayın akışında yer alan diziler ve programlar yayınlandı. TRT, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8 ekranlarında bugün neler var?
BUGÜN TV’DE NELER VAR?
17 Ocak TV yayın akışını merak eden izleyicilere Google'a “Bugün TV’de ne var? diye sormaya başladı. Aramalarla yayın akışı sorgulayan izleyiciler için 17 Ocak Çarşamba TV yayın akışını listeledik. Peki, bugün hangi diziler var? Bugün kanallarda ne var?
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Bugün televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak edenler TRT, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8’in resmi sitelerinde yayınlanan akışları takip ediyor. 17 Ocak Çarşamba hangi diziler var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 İncir Ağacı
06:50 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Ejder Kılıcı
00:30 Yerli Sinema Ceviz Ağacı
02:45 Diriliş Ertuğrul
04:50 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Yeter
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Aile Arasında
22:45 Yerli Sinema Aile Arasında
01:00 Yalı Çapkını
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşi Beklerken
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Afili Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kara
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kara
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:00 Hudutsuz Sevda
02:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
04:00 Aramızda Kalmasın