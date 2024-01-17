Bugün hangi diziler var? 17 Ocak Çarşamba TV Yayın Akışı... TV İzle

17 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:14

17 Ocak Çarşamba günü televizyon yayın akışında yer alan diziler ve programlar yayınlandı. TRT, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8 ekranlarında bugün neler var?

BUGÜN TV’DE NELER VAR?

17 Ocak TV yayın akışını merak eden izleyicilere Google'a “Bugün TV’de ne var? diye sormaya başladı. Aramalarla yayın akışı sorgulayan izleyiciler için 17 Ocak Çarşamba TV yayın akışını listeledik. Peki, bugün hangi diziler var? Bugün kanallarda ne var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak edenler TRT, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8’in resmi sitelerinde yayınlanan akışları takip ediyor. 17 Ocak Çarşamba hangi diziler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 İncir Ağacı

06:50 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Ejder Kılıcı

00:30 Yerli Sinema Ceviz Ağacı

02:45 Diriliş Ertuğrul

04:50 Seksenler

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Aile Arasında

22:45 Yerli Sinema Aile Arasında

01:00 Yalı Çapkını

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Afili Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kara

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Kara

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:00 Hudutsuz Sevda

02:45 Adım Farah

05:00 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

04:00 Aramızda Kalmasın