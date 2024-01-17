17 Ocak 2024 09:46 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:47

Türkiye genelinde hava durumu, vatandaşlar tarafından sürekli takip edilen önemli bir konu. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde yarın beklenen hava durumu ile ilgili detayları sizler için derledik. Bugün hava nasıl olacak? 17 Ocak 2024 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?

ANKARA, İSTANBULİ İZMİR HAVA DURUMU

İstanbul, uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek. Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Yarın Türkiye'nin Batı bölgesi daha sıcak bir güne uyanacak. Geçtiğimiz haftalarda 0 dereceye yakın giden dondurucu soğuklar tamamen çekilmese de havanın daha ısınacağını söyleyebiliriz. Doğu bölgesi'nde ise yağmur ve kar yağışı yer yer kendini gösterecek. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor.

Hava durumu ile ilgili güncel bilgileri takip etmek, dışarıdaki aktivitelerinizi planlamak için haberimizi takip edebilirsiniz.