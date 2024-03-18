Bugün maç var mı? 18 Mart bu akşam oynanacak olan maçlar ve saatleri

18 Mart 2024 11:45 - Güncelleme : 18 Mart 2024 11:54

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maçlar merak konusu oldu. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde maçlar devam ederken 18 Mart günü oynanacak olan karşılaşmaların detayları araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maçlara dair detaylar...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

18 Mart akşamı oynanacak olan maçla şöyle:

Brezilya Campeonato Paulista

Sao Paulo – Novorizontino | 00.00

Santos – Portuguesa | 02.15

Arjantin Copa Liga Profesional

River Plate – Gimnasia La Plata | 00.30 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Estudiantes – Boca Juniors | 03.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor olaylı bitti. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan mücadele 3-2'lik skorla sona erdi. FIFA Başkanı Infantino olaylı maça dair şu sözleri söyledi:

"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez; saha içinde veya saha dışında, bunun sporumuzda veya toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve tekrar söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncuların, dünyanın her yerindeki pek çok insana bu kadar keyif veren bir oyunu oynayabilmek için güvende ve emniyette olması gerekiyor.

İlgili makamları buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şoke edici olayların faillerinin yaptıklarının hesabını vermeye çağırıyorum."