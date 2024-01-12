Bugün okullar tatil mi oldu? İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil?
Bugün okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Soğuk havaların tüm yurdu etkisi altına almasıyla birlikte okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, 12 Ocak cuma okullar tatil mi 2024? İstanbul için okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar tatil mi, tatil kararı geldi mi?
Bugün okullar tatil mi, 12 Ocak'ta kar tatili var mı? Olumsuz hava koşulları tüm yurdu etkisi altına aldı. Peki bugün okullar tatil edilecek mi? Cuma İstanbul'da okullar tatil mi edildi?
12 OCAK CUMA İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
2024 Ocak ayında karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde başladı. Olumsuz hava koşulları nedeni ile 12 Ocak bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?
Öğrenciler ve veliler heyecanla tatil açıklamasını bekliyor. İstanbul’da okullar tatil mi edildi? İlk kar İstanbul’da Anadolu Yakası’nda etkili oldu fakat 12 Ocak günü bugün İstanbul'un okul tatiline ilişkin bir valilik açıklaması yok. Hava sıcaklıklarının birden düşmesi bekleniyor. Karla karışık yağmurun ise yurdun dört bir yanında etkisini göstereceği öngörüldü.
Eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri Valilik açıklamasını bekliyor.