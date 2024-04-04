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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 12:08 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:09

Bugün olan son depremler 4 Nisan

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri sayesinde bugün olan en son depremlerin kaç şiddetinde, nerede ve saat kaçta olduğuna anlık olarak ulaşabiliyoruz. Günlük verilere anında ulaşarak sarsıntıların detaylarını öğrenebilmekteyiz.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün olan son depremler 4 Nisan

Gün içerisinde sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna cevap arıyor. AFAD son depremler listesi aracılığıyla detayları öğreniyoruz.

Bugün en son 10.12'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4 Nisan günü olan son sarsıntıların bilgileri şöyle:

Bugün olan son depremler 4 Nisan - 1. Resim

SON VERİLER İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AFAD listesi sayesinde en son olan tüm sarsıntıların nerede ve ne zaman olduğu bilgisini öğrenebiliyoruz. İşte liste:

Bugün olan son depremler 4 Nisan - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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