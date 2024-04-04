Bugün olan son depremler 4 Nisan

04 Nisan 2024 12:08 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:09

Gün içerisinde sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna cevap arıyor. AFAD son depremler listesi aracılığıyla detayları öğreniyoruz.

Bugün en son 10.12'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4 Nisan günü olan son sarsıntıların bilgileri şöyle:

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AFAD listesi sayesinde en son olan tüm sarsıntıların nerede ve ne zaman olduğu bilgisini öğrenebiliyoruz. İşte liste: