Bugün olan son depremler listesi | Kandilli Rasathanesi ve AFAD

01 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:05

Az önce meydana gelen son depremlere AFAD listesi sayesinde ulaşabiliyoruz. Sarsıntı hissedenler ise deprem kaç büyüklüğünde oldu sorusuna cevap arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

1 Nisan günü meydana gelen sarsıntıların verileri şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ

Rasathane aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların şiddetine, saatine, konumuna ve tüm bilgilerine ulaşabilmekteyiz.