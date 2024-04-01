01 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:05
Bugün olan son depremler listesi | Kandilli Rasathanesi ve AFAD
1 Nisan günü sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede sorularına cevap arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşıyoruz. Kaç şiddetinde olduğuna ve derinliğinin bilgilerine erişebilmekteyiz.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Az önce meydana gelen son depremlere AFAD listesi sayesinde ulaşabiliyoruz. Sarsıntı hissedenler ise deprem kaç büyüklüğünde oldu sorusuna cevap arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
1 Nisan günü meydana gelen sarsıntıların verileri şöyle:
KANDİLLİ RASATHANESİ
Rasathane aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların şiddetine, saatine, konumuna ve tüm bilgilerine ulaşabilmekteyiz.
Kaynak: TGRT Haber