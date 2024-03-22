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Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 10:20 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:27

Bugün oynanacak olan hazırlık maçları || 22 Mart bu akşamın maç programı

22 Mart günü oynanacak olan futbol maçlarının neler olduğu araştırılıyor. Heyecanla takip edilen liglerde bugün hangi maçların oynanacağı merak edilirken bugün maç var mı, hangi maçlar var sorusu da araştırıldı. 22 Mart günü oynanacak olan hazırlık maçları da araştırılmakta. İşte günün maçları...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün oynanacak olan hazırlık maçları || 22 Mart bu akşamın maç programı

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak olan maçlar merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen liglerde bugün hangi maçlar var araştırılırken 22 Mart maç fikstürü de gündemde yer aldı. Bu akşam oynanacak hazırlık maçlarının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgisi haberimizdedir...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

22 Mart günü oynanacak olan maçlar şöyle:

Hazırlık Maçı

Nijerya – Gana | 16.00 | Yayıncısı yok

Tunus – Hırvatistan | 16.00 | Yayıncısı yok

Azerbaycan – Moğolistan | 19.00 | CBC Sport

Norveç – Çekya | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2

Bugün oynanacak olan hazırlık maçları || 22 Mart bu akşamın maç programı - 1. Resim

Arnavutluk – Şili | 22.45 | Yayıncısı yok

Hollanda – İskoçya | 22.45 | S Sport Plus

Macaristan – Türkiye | 22.45 | TRT Spor, CBC Sport

İspanya – Kolombiya | 23.30 | S Sport Plus

U21 Hazırlık Maçı

Türkiye – Gürcistan | 20.30 | A Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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