Bugün oynanacak olan hazırlık maçları || 22 Mart bu akşamın maç programı
22 Mart günü oynanacak olan futbol maçlarının neler olduğu araştırılıyor. Heyecanla takip edilen liglerde bugün hangi maçların oynanacağı merak edilirken bugün maç var mı, hangi maçlar var sorusu da araştırıldı. 22 Mart günü oynanacak olan hazırlık maçları da araştırılmakta. İşte günün maçları...
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak olan maçlar merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen liglerde bugün hangi maçlar var araştırılırken 22 Mart maç fikstürü de gündemde yer aldı. Bu akşam oynanacak hazırlık maçlarının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgisi haberimizdedir...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
22 Mart günü oynanacak olan maçlar şöyle:
Hazırlık Maçı
Nijerya – Gana | 16.00 | Yayıncısı yok
Tunus – Hırvatistan | 16.00 | Yayıncısı yok
Azerbaycan – Moğolistan | 19.00 | CBC Sport
Norveç – Çekya | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2
Arnavutluk – Şili | 22.45 | Yayıncısı yok
Hollanda – İskoçya | 22.45 | S Sport Plus
Macaristan – Türkiye | 22.45 | TRT Spor, CBC Sport
İspanya – Kolombiya | 23.30 | S Sport Plus
U21 Hazırlık Maçı
Türkiye – Gürcistan | 20.30 | A Spor