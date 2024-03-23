Bugün oynanacak olan maçlar (23 Mart)
Bu akşam hangi karşılaşmaların oynanacağı araştırılıyor. 23 Mart Cumartesi günü TFF 2. Lig ve 3. Lig'de oynanacak olan mücadelelerin neler olduğu ve saat kaçta başladığı merak edildi. Bugün hazırlık karşılaşmaları da oynanmaya devam edecek. İşte günün programı...
Bugün TFF 2. ve 3. Lig'de maçlar devam edecek. Futbolseverlerin gündeminde ise günün programı yer alıyor. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalarda heyecan devam ederken bu akşamın mücadeleleri haberimizdedir.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
23 Mart'ta yapılacak olan mücadeleler:
Hazırlık
Arjantin – El Salvador | 03.30 | Yayıncısı yok
Beşiktaş – Buducnost | 16.00
Neftçi Bakü – Spartak Moskova | 17.00 | CBC Sport
Slovakya – Avusturya | 20.00 | S Sport Plus
İrlanda – Belçika | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2
Danimarka – İsviçre | 22.00 | S Sport Plus
İngiltere – Brezilya | 22.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Fransa – Almanya | 23.00 | S Sport Plus, S Sport
TFF 3. Lig
Karşıyaka – Anadolu Üni | 14.00 | TFF Youtube
TFF 2. Lig
Bursaspor – Kırklarelispor | 14.00
Nazilli Bld. – Afyonspor | 14.00