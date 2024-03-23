Bugün oynanacak olan maçlar (23 Mart)

23 Mart 2024 13:54 - Güncelleme : 23 Mart 2024 13:55

Bugün TFF 2. ve 3. Lig'de maçlar devam edecek. Futbolseverlerin gündeminde ise günün programı yer alıyor. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalarda heyecan devam ederken bu akşamın mücadeleleri haberimizdedir.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

23 Mart'ta yapılacak olan mücadeleler:

Hazırlık

Arjantin – El Salvador | 03.30 | Yayıncısı yok

Beşiktaş – Buducnost | 16.00

Neftçi Bakü – Spartak Moskova | 17.00 | CBC Sport

Slovakya – Avusturya | 20.00 | S Sport Plus

İrlanda – Belçika | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2

Danimarka – İsviçre | 22.00 | S Sport Plus

İngiltere – Brezilya | 22.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Fransa – Almanya | 23.00 | S Sport Plus, S Sport

TFF 3. Lig

Karşıyaka – Anadolu Üni | 14.00 | TFF Youtube

TFF 2. Lig

Bursaspor – Kırklarelispor | 14.00

Nazilli Bld. – Afyonspor | 14.00