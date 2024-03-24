24 Mart 2024 16:43 - Güncelleme : 24 Mart 2024 16:58
Bugün oynanacak olan maçlar (24 Mart)
Bugün kimin maçı olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. 24 Mart Pazar günü oynanacak olan futbol müsabakalarının saati merak ediliyor. İşte günün programı...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün oynanacak olan futbol müsabakalarının saatleri merak ediliyor. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşen müsabakalar devam ederken bu akşam yapılacak olan maçlar haberimizdedir.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
24 Mart'ta yapılacak olan futbol maçları şöyle:
16.00 Amorebieta - Sporting Gijon
18.15 Huesca - Burgos
18.15 Vallodolid - Eibar
20.30 Mirandes Zaragoza
20.30 Levante - Elche
23.00 Ekvador - İtalya
23.00 R. Santander - Eldense
Kaynak: TGRT Haber