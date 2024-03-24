Bugün oynanacak olan maçlar (24 Mart)

24 Mart 2024 16:43 - Güncelleme : 24 Mart 2024 16:58

Futbol tarihinde bir ilk! Aynı gece iki maçta da 7. saniyede gol geldi

Futbol tarihinde bir ilk! Aynı gece iki maçta da 7. saniyede gol geldi

Bugün oynanacak olan futbol müsabakalarının saatleri merak ediliyor. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşen müsabakalar devam ederken bu akşam yapılacak olan maçlar haberimizdedir.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

24 Mart'ta yapılacak olan futbol maçları şöyle:

16.00 Amorebieta - Sporting Gijon

18.15 Huesca - Burgos

18.15 Vallodolid - Eibar

20.30 Mirandes Zaragoza

20.30 Levante - Elche

23.00 Ekvador - İtalya

23.00 R. Santander - Eldense