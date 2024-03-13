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13 Mart 2024 16:40 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:47

Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri || 13 Mart bugünün maç programı

Süper Lig ve UEFA Şampiyonalar Ligi’nde futbol heyecanı son hızla devam ederken futbolseverlerin gündeminde bugünün maç fikstürü yer aldı. 13 Mart günü oynanacak olan maçların neler olduğu ve saat kaçta olduğu araştırıldı. Peki, Bugün maç var mı, hangi maçlar var? İşte Süper Lig’de günün maçları…

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri || 13 Mart bugünün maç programı

Bugün hangi maçların oynanacağı araştırılanlar arasında yer aldı. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig’de bugün kimin maçının oynanacağı yer alırken bugün maç var mı sorusu yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan mücadeleler ve saatleri…

BUGÜN MAÇ VAR MI?

13 Mart akşamı oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

Atletico Madrid – Inter | 23.00 | CBC Sport, Exxen 

B.Dortmund – PSV | 23.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri || 13 Mart bugünün maç programı - 1. Resim

Fransa Kupası Çeyrek Final

PSG – Nice | 23.10 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

Bournemouth – Luton Town | 22.30 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

AFC Kupası Çeyrek Final

Taichung – Abdish Ata | 11.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Kaynak: TGRT Haber
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