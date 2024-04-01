Bugün oynanacak Süper Lig maçları || 1 Nisan maç programı
1 Nisan akşamı oynanacak olan karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugün maç var mı merak ediliyor. Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken günün mücadelelerine dair bilgiler...
Bugün hangi maçların oynanacağı araştırılırken maçlar saat kaçta merak edildi. Heyecanla takip edilen liglerde günün maç fikstürü gündemde yer aldı. Taraftarlar ise bugün maç var mı sorusuna cevap arıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
1 Nisan akşamı oynanacak olan mücadeleler:
İtalya Serie A
Bologna – Salernitana | 13.30 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Cagliari – Verona | 16.00 | S Sport Plus
Sassuolo – Udinese | 16.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Lecce – Roma | 19.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Inter – Empoli | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
İspanya La Liga
Villarreal – Atletico Madrid | 22.00 | S Sport Plus, S Sport
Leeds United – Hull City | 22.00 | Yayıncısı yok
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Ahli – Al Ittihad | 22.00 | S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen