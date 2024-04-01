Bugün oynanacak Süper Lig maçları || 1 Nisan maç programı

01 Nisan 2024 16:56 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:01

Bugün hangi maçların oynanacağı araştırılırken maçlar saat kaçta merak edildi. Heyecanla takip edilen liglerde günün maç fikstürü gündemde yer aldı. Taraftarlar ise bugün maç var mı sorusuna cevap arıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

1 Nisan akşamı oynanacak olan mücadeleler:

İtalya Serie A

Bologna – Salernitana | 13.30 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Cagliari – Verona | 16.00 | S Sport Plus

Sassuolo – Udinese | 16.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Lecce – Roma | 19.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Inter – Empoli | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

İspanya La Liga

Villarreal – Atletico Madrid | 22.00 | S Sport Plus, S Sport

Leeds United – Hull City | 22.00 | Yayıncısı yok

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli – Al Ittihad | 22.00 | S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen