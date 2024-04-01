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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 16:56 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:01

Bugün oynanacak Süper Lig maçları || 1 Nisan maç programı

1 Nisan akşamı oynanacak olan karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugün maç var mı merak ediliyor. Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken günün mücadelelerine dair bilgiler...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün oynanacak Süper Lig maçları || 1 Nisan maç programı

Bugün hangi maçların oynanacağı araştırılırken maçlar saat kaçta merak edildi. Heyecanla takip edilen liglerde günün maç fikstürü gündemde yer aldı. Taraftarlar ise bugün maç var mı sorusuna cevap arıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

1 Nisan akşamı oynanacak olan mücadeleler:

İtalya Serie A 

Bologna – Salernitana | 13.30 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Cagliari – Verona | 16.00 | S Sport Plus

Sassuolo – Udinese | 16.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Lecce – Roma | 19.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Inter – Empoli | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Bugün oynanacak Süper Lig maçları || 1 Nisan maç programı - 1. Resim

İspanya La Liga

Villarreal – Atletico Madrid | 22.00 | S Sport Plus, S Sport

Leeds United – Hull City | 22.00 | Yayıncısı yok

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli – Al Ittihad | 22.00 | S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen

Kaynak: TGRT Haber
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