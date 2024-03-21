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Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 13:39 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:41

Bugün oynanacak Süper Lig maçları || 21 Mart bu akşamın maç programı

Bugün hangi maçlar var? | Süper Lig'de futbol heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Heyecanla takip edilen liglerde günün maçları araştırılırken bugün maç var mı sorusu da gündemde yer aldı. 21 Mart akşamı oynanacak olan maçlar ve saatleri...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün oynanacak Süper Lig maçları || 21 Mart bu akşamın maç programı

Süper Lig'de oynanacak olan mücadelelerin hangi kanalda ve saat kaçta olacağı merak konusu olurken bugün maç var mı sorusu da araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde bugün oynanacak olan maçların neler olduğu araştırılırken maç programını sizler için derledik. İşte 21 Mart maç fikstürü...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

21 Mart günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:

UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off

Gürcistan – Lüksemburg | 20.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Bosna Hersek – Ukrayna | 22.45 |  S Sport Plus

Yunanistan – Kazakistan | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Bugün oynanacak Süper Lig maçları || 21 Mart bu akşamın maç programı - 1. Resim

İsrail – İzlanda | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Polonya – Estonya | 22.45 |  S Sport Plus

Galler – Finlandiya | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor

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Kaynak: TGRT Haber
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