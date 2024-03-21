Bugün oynanacak Süper Lig maçları || 21 Mart bu akşamın maç programı

21 Mart 2024 13:39 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:41

Süper Lig'de oynanacak olan mücadelelerin hangi kanalda ve saat kaçta olacağı merak konusu olurken bugün maç var mı sorusu da araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde bugün oynanacak olan maçların neler olduğu araştırılırken maç programını sizler için derledik. İşte 21 Mart maç fikstürü...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

21 Mart günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:

UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off

Gürcistan – Lüksemburg | 20.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Bosna Hersek – Ukrayna | 22.45 | S Sport Plus

Yunanistan – Kazakistan | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

İsrail – İzlanda | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Polonya – Estonya | 22.45 | S Sport Plus

Galler – Finlandiya | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor