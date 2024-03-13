Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 13 Mart bu akşam oynanacak olan UEFA maçları

13 Mart 2024 18:55 - Güncelleme : 13 Mart 2024 19:04

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken futbolseverler bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. 13 Mart günü oynanacak olan Atletico Madrid - Inter maçı ile B.Dortmund ile PSV maçının saati ve hangi kanalda yayınlandığına dair bilgiler...

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

13 Mart günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç oynanacak. Karşılaşmaların biri B.Dortmund - PSV olacak. Mücadele 23.00'da başlarken TV 8 Buçuk ve Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

13 Mart günü oynanacak diğer maç ise Atletico Madrid - Inter maçı olacak. Heyecanla beklenen karşılaşma 23.00'da başlayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyenler CBC Sport, Exxen ekranları aracılığıyla maçı takip edebilecek.

Bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından son çeyrek finalistleri netleşecek. Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG takımları çeyrek finali garantiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Mart günü oynanacak olan mücadeleler ve saatleri:

Fransa Kupası Çeyrek Final

PSG – Nice | 23.10 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

Bournemouth – Luton Town | 22.30 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

AFC Kupası Çeyrek Final

Taichung – Abdish Ata | 11.00 | Spor Smart, Smart Spor HD