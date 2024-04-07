Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'ın hayatına dair bilgiler

07 Nisan 2024 16:39 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:48

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında olan Mustafa Bozbey'in hayatı merak ediliyor. Gündemde yer alan Bozbey hakkında...

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

15 Ocak 1962 yılında dünyaya geldi. 1999 yılından 2019 yılına kadar Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Özlüce İlkokulu’nda eğitimini tamamladı. Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde ise lise eğitimini bitirdi. Anadolu Üniversitesi'nde ise Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

30 Kasım 2014 yılında Seden Bozbey ile evlendi. 1989 senesinde Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurmuştur.

2024 seçimlerinde ise %47,62 oy oranı ile Bursa büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.