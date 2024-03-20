Bursa Gemlik'te deprem mi oldu? Son "anlık" depremler! Google deprem uyarısı gönderdi

20 Mart 2024 09:29 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:56

Bursa Gemlik'te deprem mi oldu, sorusunun cevabı araştırılmakta. Deprem son dakika bildirimlerinin ardından AFAD ve Kandilli verileri paylaştı.

BURSA GEMLİK'TE DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşların Marmara civarında hissettiği hafif bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen açıklamaya göre deprem Marmara Denizi'nde oldu. Şiddeti ise 3.5 olarak açıklandı.

MERKEZ ÜSSÜ MARMARA DENİZİ YALOVA AÇIKLARI

Deprem, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.